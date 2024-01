Tubatura "esplosa" a Servola, al via i lavori: 100 utenze senz'acqua per una notte

TRIESTE - Dopo la rottura di una condotta idrica ieri sera, martedì 16 gennaio, all'incrocio via di Servola angolo via dei Giardini, in seguito alla quale circa 30 persone sono rimaste senza acqua per qualche ora, sono stati programmati i lavori per risistemare l'impianto. Saranno effettuati a partire da venerdì 19 gennaio dalle ore 21:00 e fino alle 5:00 del giorno dopo a circa 100 utenze verrà sospesa l'erogazione dell'acqua (per il tempo strettamente indispensabile). Come comunica AcegasApsAmga, sulla medesima condotta era previsto un intervento questa mattina, 17 gennaio, e quindi le utenze erano già state avvisate, con le consuete 48h di anticipo, sulla sospensione idrica prevista inizialmente per questa mattina.

Lo staff di Acegas è intervenuto ieri sera e ha provveduto ad effettuare una riparazione provvisoria, permettendo così di ripristinare l'erogazione idrica a tutte le 30 utenze coinvolte già prima delle 23. Questa mattina è stata verificata la situazione e si è valutato di procedere con la sostituzione della condotta per una lunghezza di circa 8 metri. Per ridurre al minimo i disagi le opere di scavo e l’intervento idraulico meccanico verranno realizzate dalle 21 di venerdì 19, procedendo poi nel fine settimana al rinterro, per riasfaltare lunedì 22 e ripristinare la viabilità (la strada attualmente è transitabile con semaforo).