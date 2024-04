Per i 25 anni di Arpa Fvg in programma una serie di eventi

TRIESTE - Presentata stamattina, alla presenza dell'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, la rassegna di eventi territoriali che celebrano l’attività dell'Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, che quest'anno festeggia i 25 anni di attività e annuncia una serie di eventi che verranno organizzati su tutto il territorio regionale a partire da aprile sotto il concept “Da 25 anni diamo valore al futuro”. Gli eventi avranno inizio ad aprile, con tre giorni che vedranno come fulcro lo spazio espositivo allestito in piazza Ponterosso.

"Con le iniziative per i 25 anni di attività dell'Arpa - ha detto Scoccimarro - continuiamo ad accompagnare la sempre più diffusa consapevolezza nella difesa dell'ambiente e nella tutela del nostro territorio. Argomenti che fino a un decennio fa godevano di una minore considerazione. Fondamentali in questo progetto soprattutto i risvolti educativi con eventi dedicati in particolare alle nuove generazioni, dai piccolini dell'asilo fino ai ragazzi che frequentano l'università".

La direttrice generale di Arpa Fvg, Anna Lutmann, ha sottolineato come "ogni evento rappresenti un'opportunità preziosa per rafforzare i legami con la comunità e per accrescere la consapevolezza circa il nostro impegno ambientale. Siamo fieri di portare avanti questo percorso, insieme ai cittadini del Friuli Venezia Giulia, per un ambiente sano e sostenibile. Celebrare il nostro venticinquesimo anniversario è un'occasione per riflettere sui traguardi raggiunti e per guardare al futuro con rinnovato impegno".

Il programma prevede giovedì 18 aprile, l'apertura della mostra di educazione ambientale “Ambientarsi”, che si articola in 5 sezioni tematiche esposte su pannelli, che esplorano vari aspetti dell'ambiente, quali l'acqua dolce, il mare, l'energia, l'inquinamento elettromagnetico e la gestione dei rifiuti.; venerdì 19 aprile, alle 15.30 si terrà il convegno “Trieste mare sicuro”, presso la capitaneria di porto di Trieste, organizzato con la collaborazione della Prefettura di Trieste, della capitaneria di porto di Trieste e del comando dei vigili del fuoco Trieste, che affronterà temi cruciali per la protezione dell'ambiente marino, tra cui la pianificazione degli interventi, le misure e i controlli in presenza di navi a propulsione nucleare, gli incidenti in mare e i relativi piani operativi. Gli esperti dell’Arpa Fvg illustreranno, inoltre, le pratiche di monitoraggio degli scarichi a mare dei depuratori e presenteranno i più recenti aggiornamenti sulla climatologia del Golfo di Trieste e le relative previsioni meteorologiche, essenziali per una navigazione sicura. La rassegna di eventi proseguirà con nuovi appuntamenti che toccheranno le città di Pordenone, Udine, Tolmezzo e Trieste.