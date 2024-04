Ex Pavan, giovane attivista si inerpica sulla ruspa per bloccare i lavori

TRIESTE - Stamattina, attorno alle 7.30, un attivista del comitato "Insieme per San Giacomo" si è arrampicato sulla cima di una ruspa per manifestare contro l'abbattimento dell'ex Pavan che, dopo lo stop dei giorni scorsi, sarebbe dovuto iniziare oggi. E' iniziata così la manifestazione di protesta contro l'abbattimento della struttura di via Frausin. Oltre una trentina i residenti che si sono dati appuntamento davanti al cantiere e che stanno manifestando pacificamente. Sono giunti sul posto i carabinieri, la polizia di Stato, quella locale e i vigili del fuoco. Il giovane, inerpicatosi sul mezzo che doveva servire all'abbattimento, si chiama Federico. La polizia locale è intervenuta per verificare la regolarità del cantiere e dalle prime indiscrezioni sarebbero emerse delle irregolartità. Per ora è tutto fermo.

Il comitato contrario ai lavori

"Questo è uno spazio pubblico" ha spiegato il portavoce del comitato Matteo Antonante: "Il 28 marzo è stata prodotta una diffida relativamente ai lavori che sono stati quindi sospesi, e non per il maltempo. Una diffida che dice chiaramente che la prevista variante al piano regolatore deve essere discusssa in quinta circoscrizione per poi passare in consiglio comunale e soltanto dopo un'eventuale approvazione si potrà procedere. Pertanto quello che si vorrebbe fare oggi è assolutamente illegittimo" ha proseguito Antonante. Il portavoce del comitato ha poi confermato che si profilerebbe, per il prossimo 9 aprile, un confronto con l'assessore Elisa Lodi in quinta circoscrizione: "Aspettiamo una conferma dalla segreteria dell'assessore" ha detto Antonante. Intanto pare che i lavori, in attesa di confronti e ulteriori verifiche, sono stati sospesi. L'attivista resta comunque sulla sommità della ruspa.

Nel corso della mattinata è giunto sul posto il sindaco Roberto Dipiazza che si è intrattenuto con alcuni componenti del comitato. Da quanto è emerso durante il colloquio Dipiazza ha evidenziato la vetustà della struttura e la necessarietà di un intervento. I componenti del comitato hanno comunque chiesto un confronto per descrivere meglio le proposte alternative alla demolizione della struttura storica di vua Frausin

Notizia in aggiornamento