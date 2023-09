Giornalismo, Fedriga: "Fake news e intelligenza artificiale condizionano democrazia"

TRIESTE - "Risulta sempre difficile infatti avere gli strumenti per smascherare le notizie false e infondate. La sfida che abbiamo davanti è quella di formare i cittadini per raggiungere una maggiore capacità critica". Lo ha dichiarato il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga aprendo ieri mattina l'incontro "Giornalismo tra digitale e intelligenza artificiale: opportunità e rischi per una professione da riformare" organizzato dall'associazione culturale "Studium Fidei" e da Figec Cisal in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia e con il patrocinio della Camera di commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia.

"Il dilagare delle fake news e la presenza sempre più diffusa dell'intelligenza artificiale - ha spiegato Fedriga - stanno condizionando pesantemente il nostro modello democratico. La distorsione dei fatti e la produzione incontrollabile delle notizie non mettono certamente i cittadini nella condizione di fare scelte ponderate. La democrazia passa solo attraverso la verità".

"Non possiamo certamente fermare lo sviluppo tecnologico. La speranza è che dai professionisti del settore giungano alla politica e alle istituzioni le proposte per creare un nuovo sistema di regole condivise. Tutelare la professione giornalistica - ha concluso il governatore - è fondamentale per tutelare i cittadini e la libertà democratica".