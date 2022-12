Violento temporale su Trieste, tempesta di fulmini colpisce il faro della Vittoria

TRIESTE - Sono stati almeno quattro i fulmini che durante il violento temporale di ieri 5 dicembre hanno centrato il faro della Vittoria, a Trieste. Grazie al parafulmine non sono stati registrati danni alla struttura dello storico monumento realizzato dopo la fine della Prima guerra mondiale. A confermare la tempesta di fulmini abbattutasi sul faro anche una suggestiva immagine realizzata dal fotografo Matteo Pesle. "Ieri sera almeno quattro fulmini han colpito in pieno il faro - così Pesle -, nonostante si dica che un fulmine non cade mai due volte nello stesso punto. Ho decine di temporali da questa posizione e centinaia di foto di fulmini, nessuno aveva mai colpito il faro".