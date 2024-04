Si tuffa nel torrente e si ferisce: 26enne muggesano all'ospedale

UDINE - Un tuffo nel fiume si trasforma in una brutta avventura per un ragazzo 26enne di Muggia: è successo questo pomeriggio, dalle 14 alle 15, sul torrente Palar, nel territorio della provincia di Udine. Il giovane è stato portato in ospedale dal soccorso alpino dopo essersi procurato, in seguito al tuffo, un trauma costale. La stazione di Udine del soccorso alpino è stata attivata dalla Sores assieme al 118, la guardia di finanza, i vigili del fuoco e l'elisoccorso regionale, su chiamata arrivata al Nue 112 da un gruppo di giovani che si erano recati a fare il bagno nel torrente. Per primo è arrivato sul posto l'elisoccorso regionale, che è riuscito ad atterrare nei paraggi. All'arrivo dei sanitari il giovane era dolorante ma si muoveva autonomamente. È stato così trasportato all'ospedale di Udine.