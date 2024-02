Fermeglia, sabato 2 marzo l’ultimo saluto all’ex rettore

TRIESTE - L’ultimo saluto al professor Maurizio Fermeglia, ex rettore dell'Università di Trieste, si terrà sabato 2 marzo, alle ore 11.00 presso la chiesa di Nostra Signora di Sion, in via Don Giovanni Minzoni 5. Lo comunica la famiglia dell'ex rettore. Non fiori ma donazioni al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, specifica l'annuncio. Fermeglia è tragicamente mancato all'affetto dei suoi cari domenica 25 febbraio, per un malore fatale durante un'escursione sulla Val Rosandra.