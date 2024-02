E' l'ex rettore Maurizio Fermeglia l'escursionista deceduto a San Dorligo

TRIESTE - E' l'ex rettore dell'Università di Trieste Maurizio Fermeglia l'uomo trovato senza vita in un sentiero della Val Rosandra nel pomeriggio di oggi, domenica 25 febbraio. Un malore fatale lo ha colto durante un'escursione nel primo pomeriggio e nonostante fosse stato sottoposto a una prolungata rianimazione cardiopolmonare il suo cuore non ha ripreso a battere. Aveva 68 anni. Fermeglia era ingegnere chimico e autore di centinaia di articoli su libri e riviste, molto conosciuto in città ma anche nel mondo accademico nazionale e internazionale come professore, ricercatore e e relatore in numerosi convegni. In giovane età aveva lavorato come ricercatore in Danimarca, per poi prendere servizio all'Università di Trieste, della quale era diventato rettore dal 2013 al 2019. In seguito il suo lavoro in ambito accademico era proseguito con successo, ma anche il suo attivismo sul fronte dell'ambiente. Era delegato regionale del Wwf e negli ultimi anni era diventato una delle colonne portanti nell'ambito della protesta contro la cabinovia di Trieste. E' stato a lungo coordinatore del soccorso alpino ed era accademico del Cai. In passato ha svolto il servizio militare negli alpini ed è congedato con il grado di capitano. Intellettuale ampiamente stimato e personalità eclettica, praticava diversi sport ed era appasionato di musica rinascimentale. Lascia una moglie e due figli.