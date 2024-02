Malore fatale in val Rosandra: morto un escursionista

AGGIORNAMENTO: E' l'ex rettore Maurizio Fermeglia l'escursionista deceduto a San Dorligo.

SAN DORLIGO/DOLINA - Un uomo è stato colto da un malore fatale durante un’escursione in val Rosandra. La tragedia si è consumata oggi, 25 febbraio, intorno alle 14, in una zona impervia sul sentiero 39. Si tratta di un uomo del 1955, privo di documenti al momento del soccorso. Sul posto il personale del 118 con elisoccorso e il soccorso alpino. A trovare la persona riversa a terra è stato un escursionista austriaco, che ha cominciato a gridare aiuto ed è stato udito da altri due giovani, uno dei quali studente di medicina. Il giovane ha così iniziato il massaggio cardiaco fino al sopraggiungere dei soccorritori, otto tecnici, che hanno proseguito la rianimazione fino all'arrivo dell'elicottero. Nonostante sia stata praticata quasi per un’ora la rianimazione cardiopolmonare, alla fine si è dovuto dichiarare il decesso. Ottenuto il nulla osta alla rimozione della salma, quest'ultima è stata prelevata dal secondo elicottero. Sul posto anche la polizia di stato.