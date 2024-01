Furto con scasso al negozio Tim di Roiano, gli esercenti: "Caso non isolato"

TRIESTE - I ladri prendono di mira il centro Tim in via di Roiano per due volte in tre giorni, ma nel rione il caso non sarebbe isolato e, nell’ultimo mese, almeno altri due esercenti sarebbero stati vittima di episodi simili. Iniziando dal caso più recente i malintenzionati (non si sa se una o più persone) hanno tentato di entrare nel negozio di telefonia lo scorso venerdì 12 gennaio rompendo un vetro. Non riuscendo nell’impresa hanno colpito nuovamente e con successo nella notte tra domenica 14 e lunedì 15, stavolta forzando la porta, forse con un piede di porco.

Come si evince dalle testimonianze, confermate dai Carabinieri intervenuti sul posto, i ladri sono riusciti a entrare, rubando “solo” due telefoni che venivano usati dal personale a scopo espositivo e dimostrativo. La cassa è invece rimasta intatta e probabilmente l’autore o gli autori dell’effrazione si sono dileguati in fretta con lo scattare dell’antifurto. Sono tuttora a piede libero e sul caso indagano i militari dell’arma.

Gli altri episodi

Gli esercenti della zona, interpellati, hanno riferito altri episodi analoghi, in almeno due casi accaduti un mese prima. Un’altra commerciante nella stessa via ha dichiarato che qualcuno ha tentato di forzare la porta del suo negozio causando danni ma non riuscendo nell’intento. “Da quella volta ho paura a stare sola in negozio - spiega la titolare -, anche nel tardo pomeriggio, e ho installato le telecamere all’entrata. Ultimamente non mi sento per nulla sicura, anche i miei colleghi hanno paura”.

Sempre lo scorso dicembre, in un altro negozio di alimentari in via Stock, il colpo è andato invece a segno con la rottura di una vetrata e danni “importanti”. In quel caso i ladri sono riusciti a entrare, rubando merce e qualche centinaio di euro. Agli esponenti delle forze dell’ordine, interpellati in merito, non risulta una vera e propria escalation di furti nel rione nell’ultimo periodo. Stando ai commercianti e gli esercenti della zona, tuttavia, l’impressione è che la percezione della sicurezza, nell'ultimo mese, sia quantomeno cambiata. Episodi simili si sono verificati nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 anche nel centro cittadino.