Il Fvg resta in zona arancione

Praticamente certa per il Friuli Venezia Giulia la permanenza in zona arancione, che sarà confermata nel pomeriggio. Lo dichiara in un servizio il Tgr rai Fvg. 156 i casi positivi ogni 100mila abitanti nell'ultima settimana, mentre nel periodo fra marzo e aprile se n'erano registrati 222. L'indice Rt è confermato a 0,72 e la regione è considerata in fascia di rischio moderato. A due settimane dalla riapertura delle scuole c'è la possibilità che i contagi aumentino nella fascia d'età più giovane.