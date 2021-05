Fvg in zona bianca da lunedì

Lo prevede una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 31 maggio. Tutte le altre Regioni e Province autonome sono in area gialla

Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise andranno in zona bianca e diranno addio al coprifuoco a partire da lunedì 31 maggio. E' quanto prevede la nuova ordinanza che il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata. Tutte le altre Regioni e Province autonome sono in area gialla. Dovranno invece aspettare il 7 giugno Veneto, Liguria, Umbria e Abruzzo; il 14 giugno - se non vi saranno peggioramenti - potrebbero arrivare in zona bianca anche Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte e Puglia.

Leggi le regole della zona bianca