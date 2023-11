Igor Gabrovec è "Uomo dell'anno per la cultura" al premio Milano International

MILANO - Il sindaco di Duino Aurisina Igor Gabrovec ha ricevuto il riconoscimento speciale "Uomo dell'anno 2023 per la cultura", nell'ambito del premio Milano International. L'importante riconoscimento è stato conferito al primo cittadino lo scorso sabato 25 novembre. Il premio di letteratura e poesia, presieduto da Roberto Sarra e Aldo Dalla Vecchia, prevede infatti cinque premi speciali che si allargano in modo più ampio ai settori della comunicazione televisiva, radiofonica, cinematografica, e politica.

Gli altri premiati speciali di questa edizione sono il regista televisivo Duccio Forzano, che ha firmato alcune delle edizioni più rappresentative del Festival di Sanremo e i programmi più iconici delle reti Rai Mediaset e Sky, la giornalista e scrittrice Silvana Giacobini, l'attore Andrea Occhipinti e l'imprenditore Damiano Gallo. Tanti i nomi illustri che hanno ricevuto il medesimo premio nelle precedenti edizioni: da Mara Maionchi ad Annamaria Bernardini de Pace fino a Tessa Gelisio e Betty Soldati. Questa la motivazione riportata sulla targa consegnata durante il gala di sabato scorso: "Premio L'uomo dell'anno per la cultura 2023 a Igor Gabrovec, uomo che, in una terra di confine sostiene e promuove da sempre, come giornalista, politico e oggi sindaco, i valori inestimabili di due diversi patrimoni culturali, quello italiano e quello sloveno".