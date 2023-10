Muggia sommersa dall'acqua: Giacomelli chiede un intervento urgente della Regione

TRIESTE - "Chiederò un tempestivo intervento da parte della Regione per l'eccezionale ondata di marea che ha colpito la Città di Muggia". Così in una nota il capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d'Italia, Claudio Giacomelli, in merito agli eventi atmosferici odierni. "Questa mattina - spiega Giacomelli - la cittadina di Muggia si è svegliata sotto una quindicina di centimetri d'acqua. La marea ha invaso l'intera zona del porticciolo arrivando fino in piazza Marconi; per lo stesso motivo è stata chiusa alla circolazione anche via Trieste".

"Data l'eccezionalità della circostanza - prosegue il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia - mi sono attivato immediatamente affinché la Regione intervenga in tempi celeri a sostegno del Comune di Muggia e dei suoi cittadini, duramente colpiti da un'onda di marea inconsueta, aggravata dalla pioggia intensa e dalle raffiche di vento. In particolar modo, auspico in un intervento straordinario da parte della Protezione civile che, visto il carattere emergenziale dell'evento, può operare con l'urgenza necessaria a dare nell'immediato soluzioni concrete e sostegno alla popolazione colpita". "Sono certo - conclude Giacomelli - che l'Amministrazione regionale saprà dimostrare la sua vicinanza, come in altre situazioni, alla cittadina rivierasca".