Giardino in piazza Carlo Alberto: al via dopo anni il rifacimento del padiglione

TRIESTE - Parte il cantiere per il rifacimento della gloriette del giardino di Piazza Carlo Alberto. Lo annuncia l'assessore comunale alle politiche del territorio Michele Babuder nella giornata di oggi, 12 marzo. ll pergolato era stato interdetto da tempo per il cedimento della struttura orizzontale in legno che sosteneva la vegetazione e per alcune criticità nella struttura portante. I costi della manutenzione straordinaria ammontano a circa 203mila euro. "I lavori, per contratto, dovrebbero durare 4 mesi, quindi, stimo, con un minimo di dilazione, di restituire l'area alla pubblica fruizione entro luglio", spiega l'assessore, che all'opposizione in pressing, aveva risposto lo scorso settembre "risponderò coi fatti".

Gli esponenti di Punto Franco Giorgio Sclip (consigliere comunale), e Martina Machnich (capogruppo in IV circoscrizione), avevano all'epoca contestato che "nonostante un investimento pari a 203mila euro già stanziato dal comune nella consiliatura precedente, i lavori non partono". I consiglieri avevano in quell'occasione riferito che i lavori erano stati annunciati nell’autunno dell’anno scorso, per poi essere rimandati alla primavera dal 2023. Come riconosciuto dagli stessi consiglieri, il parere favorevole a procedere da parte della soprintendenza era pervenuto solo agli inizi di agosto.