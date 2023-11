Giorno unità nazionale, il presidente della Camera a Redipuglia: "Pensiero commosso ai nostri militari"

REDIPUGLIA (GO) - "In questa ricorrenza solenne il mio pensiero commosso va ai nostri militari che hanno sacrificato la propria vita per la libertà, l'indipendenza e la democrazia dell’Italia. Ci stringiamo con affetto alle loro famiglie e ai nostri soldati feriti nel compimento del loro dovere. Alle donne e agli uomini delle Forze Armate giungano le espressioni di gratitudine e riconoscenza per l'encomiabile spirito di servizio con cui operano tutti i giorni per la difesa e la sicurezza delle Istituzioni e dei cittadini". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, al Sacrario Militare di Redipuglia (Go) in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate. Presenti anche la ministra per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Elisabetta Casellati e il vicepresidente della Regione Mario Anzil.

Ad accogliere alla base del sacrario Fontana e Casellati, la resa degli onori con rappresentate tutte le Forze armate che avevano fatto ingresso ad inizio cerimonia con i medaglieri nazionali e i labari delle associazioni combattentistiche, d'arma e dei corpi logistici e i labari della Regione Friuli Venezia Giulia e dei Comuni. Poi Fontana e Casellati hanno percorso assieme al generale di corpo d'armata, Maurizio Riccò, delegato dal capo di Stato maggiore dell'Esercito, la via eroica del Sacrario e hanno raggiunto il sacello del Duca d'Aosta, dove è stata deposta una corona d'alloro ed è stato osservato un minuto di silenzio. Prima del discorso della ministra Casellati ha preso poi la parola Paola Del Din per dare lettura della motivazione della Medaglia d'oro al valor militare conferita al Milite ignoto. A suggello dell'evento il presidente Fontana ha firmato l'Albo d'onore.