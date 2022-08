Attacco hacker al Comune di Gorizia: chiesto un riscatto per non pubblicare i dati

Attacco hacker al sistema informatico del Comune di Gorizia. E' successo nella notte tra domenica e lunedì e il fatto è stato reso noto dal Comune che ha denunciato l'accaduto alla Polizia. Gli autori dell'attacco hanno comunicato che per riavere i dati contenuti nel sistema informatico del Comune, si dovrà pagare una determinata somma. In caso contrario saranno pubblicati online e quindi visibili a tutti.

una cosa gravissima - ha detto il sindaco Rodolfo Ziberna - anche se va detto subito che alcuni servizi importanti, in particolare quelli dell'anagrafe sono stati solo sfiorati in quanto collegati a server esterni e questo ci ha permesso di riattivare una serie di attività, ad esempio le carte d'identità elettroniche e i cambi di indirizzo mentre le certificazioni sono ancora bloccate. Gli uffici stanno lavorando per cercare di sbloccare quanto prima tutti i servizi mentre la Polizia Postale, subito informata sta indagando sulla vicenda". "Di più, in questo momento non posso dire - conclude il sindaco -. Mi dispiace molto per i disagi che questa situazione sta creando ai cittadini ma anche al personale del Comune. Aggiornerò tutti sull'evoluzione di questa incredibile vicenda"

"E'