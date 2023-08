Fiamme vicino alla ferrovia, ecco la mappa degli incendi scoppiati negli ultimi 30 anni

DUINO AURISINA - Le cause che hanno fatto scoppiare l'ennesimo incendio nei pressi della linea ferroviaria Trieste-Venezia, poco dopo la località di Medeazza, sono in fase di accertamento, ma tra gli addetti ai lavori i dubbi che le fiamme possano aver avuto origine lungo i binari, a causa del passaggio di un convoglio, rimangono. L'incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri 25 agosto è stato spento in tempi rapidi, anche e soprattutto grazie all'intervento dei vigili del fuoco, di personale del corpo forestale regionale e dei volontari della protezione civile. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per alcune ore, con servizi sostitutivi messi a disposizione dei viaggiatori a bordo dei treni che avrebbero dovuto raggiungere il capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Saranno i vigili del fuoco ad appurare le cause dell'incendio, ma non è escluso che anche per le fiamme di ieri si voglia far luce in maniera più approfondita.

Le indagini sulla circolazione ferroviaria

Perché il ricordo delle impressionanti immagini degli incendi dell'estate scorsa è ancora ben presente nei residenti e nel personale impiegato per giorni nelle operazioni di spegnimento e bonifica. Ma soprattutto perché i dubbi che la circolazione ferroviaria e le fiamme fossero (e siano?) collegati è altrettanto reale. Proprio in quella direzione va l'indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Trieste (sostituto procuratore Cristina Bacer) che aveva aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di reato per incendio colposo. "Non è facilissimo individuare come e se si siano generate scintille nell’ambito della circolazione dei mezzi ferroviari, ma è in quella direzione che dobbiamo lavorare” queste erano state le parole pronunciate dal procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, a chi scrive il 19 settembre 2022.

Aggiornare la lista degli incendi

Ma il 27 aprile di quest'anno nell'aula magna del Narodni Dom di via Filzi si era tenuto un convegno sulla gestione degli incendi sul Carso e, più in generale, sulle competenze in occasione di incendi cosiddetti di "interfaccia" o "boschivo in aree non antropizzate". Durante il convegno era stata mostrata una slide (documento di indagine che TriestePrima aveva recuperato) che metteva in fila il numero di incendi scoppiati lungo la linea ferroviaria, in un'area compresa tra Monfalcone e Sistiana. Secondo quel documento, tra il 1990 e il 2022, gli incendi sono stati almeno 90. Tre roghi all'anno, di media. Una lista che, con quello di ieri, va aggiornata.