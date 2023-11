Incendio a Valmaura: due anziani intossicati

TRIESTE - Incendio in un appartamento di Via Farinelli nella mattinata di oggi, domenica 5 novembre. È rimasta intossicata dal fumo una coppia di anziani, una donna di 86 anni e un uomo di 87, che non sarebbero tuttavia in pericolo di vita. L'incendio, al primo piano del palazzo, secondo le prime ricostruzioni si sarebbe originato da una pentola lasciata sul fuoco. I sanitari del 118 e i vigili del fuoco hanno portato fuori dall'appartamento i due inquilini, che sono stati stabilizzati sul posto con ossigeno terapia e trasportati a Cattinara. Danni all abitazione ma non ad altri appartamenti, altri abitanti del condominio hanno rifiutato le cure. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.