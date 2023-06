Incendio in via Revoltella, evacuate 20 persone

TRIESTE - Un incendio è divampato poco prima delle 18 di oggi, 26 giugno nella cucina di un appartamento sito al primo piano di uno stabile di otto piani in via Revoltella. Lo stabile è stato immediatamente raggiunto da una squadra di Vigili del fuoco di Trieste, un'autobotte, un'autoscala, il funzionario di guardia dalla sede centrale e la squadra del distaccamento di Muggia. I vigili del fuoco, giunti sul posto, sono entrati nell'edificio e, dopo aver raggiunto l'appartamento interessato dall'incendio, hanno iniziato a spegnere le fiamme sprigionatesi dal piano cottura. Contemporaneamente è stato fatto evacuare l'intero stabile.

Un anziano allettato che si trovava nell'appartamento è stato caricato su una barella e portato fino alla strada con l'autoscala. Successivamente, il signore è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato all'ospedale per i controlli necessari, a causa dell'inalazione dei prodotti della combustione. In un appartamento al piano terra, un altro Vigile del fuoco ha assistito una signora anziana e la sua badante, portando fuori dall'abitazione anche l'apparecchio portatile per ossigeno terapia necessario all'anziana. Altre due persone che si trovavano nello stabile, dopo essere uscite in autonomia, sono state visitate dal personale sanitario che ha deciso per il loro trasporto all’ospedale per i controlli del caso in quanto anche loro avevano inalato i prodotti della combustione. Al momento sono venti le persone che sono state fatte evacuare. In corso le operazioni di verifica delle condizioni di sicurezza di tutti gli alloggi per permettere a tutti gli inquilini di rientrare nei propri appartamenti. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio. Sul posto, per quanto di competenza, polizia di Stato e Polizia Locale. Si tratta del secondo incendio in meno di 24 ore. Quello di questa mattina, divampato in via Di Vittorio, ha causato anche la morte di una donna di 51 anni.