Investimento in via Cantù: un bus urta un 18enne, che finisce all'ospedale

Un ragazzo viene urtato da un bus in via Cantù e viene portato all'ospedale: si tratta di un incidente accaduto alle 7:45 all'intersezione con via Guicciardini. Un bus della Trieste Trasporti, la linea 14, condotto da un uomo di 50 anni con iniziali G.M., che per cause ancora da verificare è entrato in contatto con un pedone, un ragazzo di 18 anni con iniziali P.L. Intervenuta un'ambulanza del 118, che ha portato il giovane a Cattinara, sembrerebbe, in condizioni non gravi. Sul posto la Polizia locale, che dopo aver effettuato i rilievi sta valutando se il pedone si trovasse sulle strisce o meno.

