Brutto incidente sul lavoro a Isola: gravi due operai

ISOLA (SLO) - Un grave incidente sul lavoro si è verificato ieri, martedì 12 settembre intorno alle 11:20 del mattino, alla fine della superstrada che da Capodistria porta a Isola. Sul posto, la polizia di Capodistria ha accertato che due lavoratori, entrambi cittadini della Macedonia del Nord e residenti in Slovenia (di 45 e 29 anni), sono rimasti gravemente feriti. Stando a quanto si apprende, un macchinario che erogava cemento si è rotto e un braccio meccanico è caduto addosso agli operai. Entrambi sono stati portati in ambulanza all'ospedale di Lubiana. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle autorità.