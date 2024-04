Incidente mortale in moto a San Giuseppe: ecco chi era la vittima

TRIESTE - Si chiamava Fabio Petriglia il 59enne deceduto tragicamente in un incidente a San Giuseppe nella serata di ieri, giovedì 10 aprile. Stando a quanto si apprende, l'uomo avrebbe perso il controllo della moto per cause al vaglio delle forze dell'ordine ed è andato a sbattere contro il guard rail, impattando poi contro un'auto parcheggiata nelle vicinanze. Fabio era appena andato in pensione dopo aver lavorato a lungo come bancario, e avrebbe compiuto 60 anni tra qualche settimana. Era anche socio della Lega Navale e aveva numerosi interessi, tra cui la moto e il karate. Lo piangono la moglie, i familiari e numerosi amici, che lo ricordano sui social con grande affetto e cordoglio. Così lo descrive su Facebook un'amica: "Ti ricordero' sempre come una persona buona, solare e piena di vita".