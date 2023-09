Incidente in via Marchesetti, la vittima era un medico

TRIESTE - E’ un medico friulano la vittima del tragico incidente verificatosi nel primo pomeriggio di oggi in via Marchesetti. Lorenzo Urbani, 55enne, era un medico della SC Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza di Gorizia. Urbani aveva studiato e lavorato a Trieste, successivamente si era trasferito a Gorizia. Lascia la moglie e un figlio. L'uomo era a bordo della sua Vespa, quando, intorno alle 13:30, ha perso il controllo dello scooter ed è finito contro un autobus, rimanendo incastrato sotto il mezzo. Nonostante l'intervento immediato degli operatori sanitari del 118 e i tentativi di rianimazione, l’uomo è purtroppo deceduto in pronto soccorso all'ospedale di Cattinara.