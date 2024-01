Incidente tra due auto in zona Largo Barriera: in due all'ospedale

TRIESTE - Scontro tra due auto a Trieste avvenuto alle 15 di oggi mercoledì 31 gennaio. L’incidente è avvenuto in via Parini all’incrocio con via Vasari: un’ambulanza con gli operatori del 118 si è recata per prestare soccorso. Dalle prime indiscrezioni le due persone alla guida degli automezzi coinvolti, non sembrano in gravi condizioni e sono state trasportate all’ospedale di Cattinara in codice verde. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità giunte sul posto.