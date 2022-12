Ha un infarto in strada, il 118 salva 76enne

TRIESTE - I sanitari del 118 hanno salvato un uomo di 76 anni colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava in via Gatteri, all'altezza del civico 34. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri 12 dicembre. Sul posto è giunto il 118 che ha prestato i primi soccorsi all'uomo e praticato le manovre di rianimazione. Subito dopo è stato stabilizzato e trasportato all'ospedale. Solamente una settimana fa il 118 aveva salvato la vita ad una giovane di 19 anni, trovata in arresto cardiaco all'interno di un appartamento di via Giovan Battista Pergolesi, nel rione di Poggi. In quell'occasione la diciannovenne era stata rianimata per circa 45 minuti, fino a quando il cuore aveva ripreso a battere.

In questo come in altri casi, le tappe si sono rivelate fondamentali per salvare la vita all'uomo: la chiamata al 112, l'arrivo tempestivo dei sanitari, la rianimazione cardiopolmonare, le manovre avanzate, la successiva defibirllazione precoce e la chiusura con la rapida ospedalizzazione. Questi i punti chiave della catena che l'hanno salvato.