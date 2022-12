L’Inps di Trieste cambia sede, in arrivo un nuovo direttore da Milano

La sede "storica" dell'Inps in via Sant'Anastasio chiude e gli uffici saranno trasferiti nella vicina via Ghiberti, nell'ex sede Inpdap abbandonata da dieci anni. Lo riporta un servizio del TgR Rai Fvg. Una scelta dettata da ragioni economiche e logistiche, poiché la struttura è ormai troppo grande per un numero di dipendenti inferiore rispetto a una volta, inoltre l'edificio, di proprietà dell'ente, è stato venduto e ora viene pagato un affitto. Sotto i portici di entrambe le sedi dormono ora svariati senzatetto e l'Inps, in accordo con la Caritas, verifica se queste persone abbiano diritto a sostegni o pensioni d'invalidità. Ora l'incarico dell'attuale direttore provinciale, Paolo Sardi, è scaduto e prenderà il suo posto l'attuale direttore dell'Inps di Milano.