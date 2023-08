Ater: al via i lavori da tre milioni per nuovi alloggi in zona Università

TRIESTE - In arrivo nuovi alloggi Ater nella zona adiacente alla sede centrale dell’Università in piazzale Europa, solo uno dei vari cantieri che partiranno grazie ai fondi Pnrr. Inizieranno infatti a breve i lavori per la realizzazione di 26 alloggi Ater negli edifici di via del Prato 1 e via Pendice Scoglietto 26, oggi dismessi e in stato di degrado. Gli interventi ammontano a un totale di 2.969.560 euro (l’importo complessivo di affidamento è di 2.841.617 euro, con oneri per la sicurezza per 127.942 euro). Il tutto è stato finanziato con fondi del Piano nazionale complementare al Pnrr e sono stati affidati alcuni mesi fa alla ditta campana SICCI Sud Srl. La fine dei lavori è fissata da contratto per la primavera del 2025 poiché il finanziamento richiede che i lavori siano ultimati e collaudati entro il 31 marzo del 2026. Sarà istituito per almeno un anno il divieto di sosta e fermata per i veicoli e il divieto di transito dei pedoni sui marciapiedi davanti ai suddetti edifici oltre che in un tratto di piazzale Europa.