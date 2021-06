Lite sull’autobus ferma la corsa: interviene la Polizia

Una lite in autobus ferma la corsa e rende necessario l'intervento della Polizia. È successo ieri pomeriggio intorno alle 19 in viale Miramare, all'altezza del bagno Ferroviario: la linea 6 della Trieste Trasporti ha interrotto la marcia per dare modo a due volanti della Polizia di Stato di intervenire e sedare il litigio tra due passeggeri, scatenatosi per futili motivi. Dopo l'arrivo delle autorità la corsa è proseguita senza gravi conseguenze.