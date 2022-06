Violenta lite a due passi dal tribunale, giovane portato in questura

Un giovane è stato portato in questura per accertamenti dopo che, durante un intervento della Squadra Volante per sedare una lite tra lui e una ragazza, avrebbe opposto resistenza. Il fatto è avvenuto verso le 14:30 di oggi 3 giugno all'inizio di via Romagna, a due passi dal palazzo di giustizia del capoluogo regionale. Coinvolti per l'appunto due giovani. Secondo alcune testimonianze, il ragazzo sarebbe stato fermato anche a causa dell'atteggiamento sospetto. Dopo essere stato fatto salire a bordo di una Volante, il ragazzo è stato portato in via del Teatro romano dove si è provveduto alle pratiche per la sua identificazione. La ragazza avrebbe lamentato un'aggressione.