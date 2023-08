GRADO - Stava passeggiando in viale Dante quando ha accusato un malore, si è accasciata ed è morta. Vittima un'anziana. È successo nella mattinata di domenica 20 agosto intorno alle 13 a Grado. Sul posto la Polizia Locale, i Carabinieri e gli operatori del 118. Purtroppo per la donna, una 84enne austriaca, non c'è stato nulla da fare.