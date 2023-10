Malore sul sentiero: ecco chi era la vittima

DUINO AURISINA - Si chiamava Fabio Muraro, il 67enne triestino che nella mattinata di oggi è morto a causa di un malore. Il 67enne è stato stroncato da un arresto cardiaco mentre stava percorrendo il sentiero Bratina al Villaggio del Pescatore in sella alla sua mountain bike. I sanitari del 118 giunti sul posto con ambulanza ed elisoccorso hanno da subito iniziato la rianimazione, proseguita per circa un'ora, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i vigli del fuoco e i volontari del soccorso alpino.