Malore fatale sulle piste da sci: morto il medico triestino Alessandro Parma

TRIESTE - È stato colto da un fatale malore mentre si trovava sulle piste da sci di Sesto il medico triestino Alessandro Parma. Aveva 63 anni. Come riporta Il Piccolo, la tragedia ha avuto luogo ieri, domenica 10 marzo. Parma era molto conosciuto a Trieste ed esercitava la professione nel suo ambulatorio in via Oriani. Si era laureato all'Università di Trieste ed era diventato medico di medicina generale nel 1998 dopo aver prestato servizio a Cattinara per alcuni anni. Lascia la moglie e un figlio.