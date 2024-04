Maltempo: giardini chiusi e Delfino Verde sospeso

TRIESTE - L'allerta meteo gialla diramata ieri dalla protezione civile, che prevede forte bora nel pomeriggio e nella serata, ha portato alla sospensione del servizio di trasporto marittimo del Delfino Verde tra Trieste e Muggia e alla chiusura dei giardini pubblici. Saranno chiusi, in particolare, il Giardino Pubblico in via Giulia, il giardino “Falcone e Borsellino” di Altura, il giardino Basevi, il “Fra M.V. Antollovich” di via Carpineto, il “Wanda e Marion Wulz” di via Catullo, il “Fedora Barbieri” di via Mascagni, giardino di via San Michele e Campagna Prandi, giardino di Villa Cosulich in strada del Friuli, Villa Engelmann, Villa Revoltella e altri.

Le previsioni

Nel tardo pomeriggio, secondo le previsioni di Arpa Fvg, è previsto vento da nord sostenuto o forte, specie a ovest e poi con raffiche di Bora anche forti (fino a 60 nodi). Temperature in deciso calo con minime in serata quando il tempo migliorerà. In serata potrebbero arrivare piogge e temporali.