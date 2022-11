Maltempo: rive sott'acqua, attesa bora a 120 e mareggiate

TRIESTE - Dopo il picco di marea registrato verso le 9 di oggi 22 novembre le condizioni meteo vanno verso un progressivo peggioramento. La bora a Trieste è già entrata e stasera sono previste raffiche fino a 120 chilometri l'ora. Già nella giornata di ieri la protezione civile aveva diramato un'allerta arancione. Numerosi gli interventi delle centinaia di volontari impegnati sul campo. "Il picco di marea previsto per le 9 di oggi è risultato più alto di quanto preventivato inizialmente - fa notare l'assessore e vicepresidente regionale Riccardo Riccardi -, ciononostante, grazie alle squadre comunali di Protezione Civile, in stretto collegamento con la Sala operativa regionale di Pc, gli allagamenti sono stati contenuti".

Per quanto riguarda le località costiere i picchi di marea hanno raggiunto un metro e 66 centimetri a Grado, tre metri e otto centimetri a Trieste, un metro e 56 a Monfalcone. Dalle 10 in poi la marea ha iniziato a calare. In serata sono probabili mareggiate sulla costa. Nel capoluogo regionale e nelle località vicine come Muggia i residenti si sono arrangiati come potevano. Proprio nella cittadina rivierasca si sono visti kayak e sup in giro per le strette calli, inondate dall'acqua alta.