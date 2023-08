A San Giacomo decine di manifesti contro "la svendita dell'ex Pavan"

TRIESTE - Continua la protesta della rete solidale del rione di San Giacomo "Campo Libero" contro la "svendita ai privati dell'area ex Pavan in via Frausin 7". Ieri sera infatti sono stati apposti decine di manifesti che rappresentano, come si legge in una nota stampa, "un altro momento di sensibilizzazione e agitazione contro questo sperpero di soldi che toglierà altro verde al rione e lo priverà di uno spazio che invece potrebbe diventare realmente pubblico e usufruibile per tutte e tutti". "Non molliamo", conclude la nota.