Nasce in Fvg l'Ordine dei fisioterapisti: la presidenza va alla triestina Melania Salina

Nasce l'ordine dei Fisioterapisti del Friuli Venezia Giulia. In tutto mille e 600 iscritti: 700 residenti in provincia di Udine, 429 a Trieste, 286 a Pordenone, 131 a Gorizia, 51 fuori regione. Una novità recente, che ha finalmente consegna autonomia a una professione che, dal 2018, era inserita in un ordine generico assieme a molte altre professioni sanitarie, i “tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”. Per effetto del decreto 183 del settembre 2022, entrato in vigore a metà dicembre, la Federazione nazionale degli Ordini della Professione sanitaria dei fisioterapisti riunisce gli Ordini territoriali. Anche in Fvg è ora operativo, dopo il voto dell’assemblea, un Ordine regionale, ce ne sono 38 in tutta Italia. Neo presidente Melania Salina, professionista triestina che è anche vicepresidente nazionale.

Chi è Melania Salina

Salina, fisioterapista dal 1995, ha lavorato per più di dieci anni come libera professionista per poi scegliere il servizio pubblico. Attualmente, in Asugi, è inserita nella struttura Ricerca e Innovazione e segue i progetti europei. "Credo nel lavoro di squadra e sono certa che saremo capaci di dimostrare l’utilità di un Ordine professionale", sottolinea la neo presidente nel riassumere alcuni progetti di mandato: "Lotta all’abusivismo, difesa dell’autonomia della professione, supporto all’attività libero professionale, promozione dell’accesso diretto in fisioterapia, diritto a un equo compenso. Cercheremo inoltre di promuovere sinergie con gli Ordini delle altre professioni del sistema salute regionale".

La Giornata mondiale della Fisioterapia

Si celebra venerdì 8 settembre la Giornata mondiale della Fisioterapia: "Il tema proposto dalla Federazione nazionale è quello della fisioterapia in tutti i luoghi della vita, a significare il valore aggiunto alla qualità di vita che la nostra professione competente e sempre aggiornata assicura" conclude Salina