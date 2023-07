Presentata la quarta edizione del memorial in onore dei due poliziotti uccisi

Oggi mercoledì 19 luglio nel salotto azzurro del Comune di Trieste, è stata presentata la terza edizione del “Memorial Figli delle Stelle”, torneo di calcio tra rappresentanti di istituzioni, forze dell'ordine, giornalisti e 118 Ausugi per ricordare il sacrificio degli agenti di Polizia di Stato Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, uccisi il 4 ottobre 2019 nell’adempimento del loro dovere. All’incontro di presentazione del torneo sono intervenuti il sindaco Roberto Dipiazza, il questore di Trieste Pietro Ostuni, il promotore dell’iniziativa e già consigliere comunale Michele Claudio, Nicolò Giraldi in rappresentanza dei giornalisti e Alberto Peratoner per il 118 Asugi, formazione che ha vinto l’ultima edizione del “Memorial Figli delle Stelle”.

Le parole del sindaco

In apertura il sindaco Roberto Dipiazza ha voluto ricordare come, proprio oggi, ricorre il 31° anniversario della strage di via D’Amelio, con la morte del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta, tra cui c’era anche il triestino Eddie Walter Cosina. “Il Memorial Figli delle Stelle - ha proseguito Dipiazza – è un segno importante che contribuisce invece a farci ricordare il sacrificio degli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. Non abbiamo dimenticato questi nostri ragazzi e le loro famiglie è anche quest’anno ci ritroveremo sul campo del Primorec, a Trebiciano, per ricordali”.

"Mantenere vivo il ricordo"

“La quarta edizione del “Memorial Figli delle Stelle - ha spiegato l’organizzatore Michele Claudio - si terrà sabato 22 luglio a partire dalle ore 17.30 sul campo di calcio a sette del Primorec a Trebiciano, con il calcio d’inizio che verrà dato dal sindaco Dipiazza e dal questore Ostuni”. “Matteo e Pierluigi, che sono morti facendo il loro lavoro - ha detto il questore Pietro Ostuni – in qualche modo hanno lasciato un bellissimo ricordo in questa nostra città, un ricordo che noi intendiamo mantenere vivo, anche con questo torneo, che può essere un modo per ricordarci di loro, perché spesso ci dimentichiamo di quanto sia difficile e impegnativo il nostro lavoro".