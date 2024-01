Meloni su Monfalcone: "Chi vive in Italia deve rispettare nostre norme"

MONFALCONE - Il "caso Monfalcone" arriva alla conferenza stampa con Giorgia Meloni sul bilancio del 2023. "Quella di vivere qui è una scelta libera - ha detto Meloni, rispondendo a Elisa Saltarelli di Prima Pagina TV -, e tutte le culture portano un valore aggiunto, ma non possono mai essere predominanti rispetto alle norme dello stato italiano, che si rispettano se si sceglie di vivere in Italia". La giornalista ha chiesto alla premier di commentare la situazione della città dei cantieri, dove "il 34 per cento delle persone è di fede musulmana" e dove la sindaca segnala una situazione di "forte tensione".

Giorgia Meloni ha risposto che "Il tema da affrontare non è legato al fatto che ci sono persone che provengono da un'altra cultura che vivono da noi. Il tema è che sul piano delle norme fa fede la nazione nella quale si vive" e che la provenienza da una cultura diversa non può essere un'attenuante per "determinati reati come picchiare le donne. Su questo io credo che dobbiamo essere molto fermi".

Così replica la sindaca della città dei cantieri Anna Maria Cisint, ringraziando la presidente che "ha saputo rappresentare e appoggiare il senso della battaglia che sto portando avanti - sostiene Cisint - per il contrasto al processo di islamizzazione in atto che pretende di imporre regole e culture incompatibili con le convivenza civile e il rispetto della legalità. Chi vive nel nostro Paese deve rispettare le nostre norme, la nostra lingua, la nostra organizzazione sociale. La nostra città è diventata a livello nazionale il modello di riferimento per assicurare alle nostre comunità un futuro sicuro, libero e tale da impedire il diffondersi dell'integralismo e della sopraffazione, specie verso le donne - conclude -, dell'islamismo radicale sempre più diffuso".