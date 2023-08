Caso Regeni e imputati assenti: il 20 settembre l'udienza della Consulta

TRIESTE - Fissata per il 20 settembre l'udienza relativa al caso Regeni in merito all'assenza, durante il processo, dei quattro 007 imputati per la morte del ragazzo, avvenuta al Cairo nel 2016. Come riporta Ansa, la data è stata fissata della Corte Costituzionale. La Consulta dovrà esprimersi sulla possibilità di andare avanti con il procedimento e superare la "stasi" processuale anche in assenza di notifiche degli atti ai quattro, dovuto anche all'ostruzionismo delle autorità egiziane.