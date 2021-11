Focolaio Covid e No Green Pass a Trieste: il “caso” finisce sul New York Times

Trieste arriva alle pagine della cronaca mondiale, purtroppo non per i suoi meriti ma per il recente balzo di contagi e per il focolaio originatosi dalle proteste No Green Pass.

Il New York Times, infatti, titola “Il centro della protesta anti – vaccino in Italia diventa ora un focolaio Covid”, e nell’articolo a firma di Jason Horowitz viene riportata tutta la cronologia degli eventi, dallo sgombero del porto fino agli allarmanti dati degli ultimi giorni.

“Quando l’Italia ha introdotto il più severo ed esteso Green Pass lo scorso mese – si legge nell’articolo -, la città portuale del Nord Est italiano è diventata l’epicentro delle proteste quanto gli scettici del vaccino hanno marciato a fianco dei portuali in protesta perché la misura avrebbe minacciato il loro diritto al lavoro”.

“Ora – continua Horowitz -, due settimane dopo, Trieste è emersa come centro di qualcos’altro: un’esplosione di Covid legata direttamente a quelle proteste che minacciano di sovraccaricare le terapie intensive e minare la reputazione di una città che una volta era il porto cosmopolita dell’impero Austro – Ungarico, e oggi ha la grande ambizione di rivitalizzare il porto. ”La situazione a Trieste è particolarmente preoccupante” ha detto il dottor Fabio Barbone, l’epidemiologo cheguida gli sforzi contro il diffondersi del Covid in Friuli Venezia Giulia”.

Qui il resto dell’articolo: https://www.nytimes.com/2021/ 11/04/world/europe/italy- trieste-covid-protests.html