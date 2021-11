Nuovo record di contagi in Slovenia

Nelle ultime 24 ore sono 3.450 i tamponi risultati positivi al coronavirus in Slovenia su un totale di 7.722 (il 44,7%). Lo riporta la Voce.hr. Si tratta del numero più alto in un solo giorno dall'inizio della pandemia. Il record precedente infatti era stato raggiunto il 5 gennaio, quando i nuovi casi erano stati 3.428.

Per il momento il Governo non ha intenzione di procedere con il lockdown totale. Secondo quanto affermato dal direttore dell'Istituto nazionale per la salute pubblica Milan Krek, il picco della quarta ondata dovrebbe essere raggiunto a metà novembre, poi i casi dovrebbero iniziare a scendere.