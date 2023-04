Open to meraviglia, altra gaffe: questa volta Monrupino è a Osoppo

OSOPPO (UD) - Dopo il video per promuovere l'Italia girato in Slovenia, la campagna Open to Meraviglia del Ministero del Turismo 'inciampa' di nuovo e geolocalizza Monrupino nei pressi di Osoppo. Lo si può vedere nella sezione dedicata sul sito Open to Meraviglia. Nei giorni scorsi sono state numerose le incongruenze segnalate, tra cui il video girato in Slovenia (a Goriansko, nella cantina Cotar), presa dall'archivio stock Artgrid e firmato da Hans Peter Scheep, un regista olandese.