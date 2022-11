Ennesima evasione, giovane di 27 anni torna dietro le sbarre

TRIESTE - L'esasperazione dei famigliari aveva raggiunto un tale punto da rendersi necessario l'intervento del magistrato di sorveglianza del tribunale di Trieste che ne ha disposto il ritorno in carcere. E' finito al Coroneo un triestino di 27 anni che, dopo l'ennesima evasione dalla detenzione domiciliare ed aver commesso l'ennesimo reato, è finito dietro le sbarre. Solamente lo scorso 4 ottobre il giovane si era reso protagonista (assieme ad un complice di 32 anni) di un furto di computer, commesso ai danni di un residente di Opicina.

Questa volta. dopo il ricovero per una notte a Cattinara, il 27enne era evaso ed era stato prontamente rintracciato dagli uomini del Commissariato carsico. Gli agenti l'hanno individuato in città. Proprio per questo motivo, la Procura della Repubblica aveva disposto nuovamente la custodia domiciliare. Il fatto che il giovane fosse recidivo, come scrive la questura di Trieste, "ha indotto il magistrato di sorveglianza a revocare la detenzione domiciliare ed a ripristinare la custodia in carcere, misura eseguita quindi dalla Polizia di Stato".