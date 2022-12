Ovovia, via libera del Comune: approvato il progetto di fattibilità

Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Patrimonio Immobiliare, Lavori Pubblici e Grandi Opere, Elisa Lodi la giunta comunale ha approvato, nella giornata di oggi, la delibera relativa al progetto di fattibilità tecnica economica della Cabinovia Metropolitana inserita nel Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al DL 6 maggio 2021, n.59, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n.101 per una spesa complessiva di 61.977.457,19 euro. “Il progetto - riferisce l’Assessore Lodi - è già stato validato dai professionisti incaricati ed entro fine anno andrà in gara”.