Pasqua, il vescovo: "Facciamo uscire la città dall'inverno demografico"

TRIESTE - "Care famiglie giovani osate dare la vita, la gioia di essere genitori, facciamo uscire la nostra città dall’inverno demografico. E la comunità vi sostenga nella complicità gioiosa dell’educare i figli". E' un passaggio dell'omelia del vescovo Enrico Trevisi, pronunciata durante la messa pasquale nella cattedrale di San Giusto, alla presenza delle autorità e del sindaco Roberto Dipiazza. Il riferimento al calo della natalità, in città e in tutta la regione, è stato solo il primo di svariati riferimenti a temi di attualità.

"Il 7 luglio papa Francesco sarà nella nostra città" ha ricordato il vescovo, nell'augurio che la visita del pontefice "ci trovi impegnati nell’affrontare insieme le sfide del futuro" quali "la sfida del sistema scolastico e universitario, la solitudine dei malati e degli anziani, il disagio giovanile, il disorientamento di tante famiglie, il rilancio dei siti produttivi industriali, il dramma dei migranti, la salvaguardia del creato".

Un invito anche a "non perderci nella babele di questo mondo, anche di fronte agli odiatori seriali della rete che non si accorgono del male che fanno", con un pensiero per "i più fragili, come i disabili, come chi sta patendo una malattia inguaribile".