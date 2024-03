Soluzione ostello scout, per Pd equivale a "vendere fumo da parte della giunta comunale"

TRIESTE - La soluzione annunciata dalla giunta comunale relativamente all’accoglienza dei migranti, attualmente alloggiati presso il Silos, significa, per la segretaria della federazione di Trieste del Pd, Maria Luisa Paglia, "vendere fumo". Paglia ha ricordato che "lo spazio dell’ostello scout funge da come dormitorio già dal 2020. Da allora ha continuato a funzionare come tale senza alcuna interruzione".

Per la Paglia, invece, "una soluzione percorribile potrebbe essere quella di aprire lo spazio sito in via Gioia come dormitorio di bassa soglia per i transitanti e su cui ci fu un iniziale accordo con il sindaco, poi mandato all’aria probabilmente da qualcuno dei suoi alleati" mentre "l'ostello scout dovrebbe, semmai, essere migliorato nella sua struttura esistente" Per la dem occorre "convocare un tavolo tra prefetto e amministratori locali per tenere in considerazione anche quanto indicato dai residenti alla sindaca di Sgonico Monica Hrovatin" ossia "le criticità evidenti sulle quali si possono prevedere delle soluzioni concrete, come il potenziamento dell’illuminazione per salvaguardare l’incolumità di chi cammina per la strada locale durante la sera e conseguentemente tutelare gli automobilisti che la percorrono, delle corse dei bus, anche in alcune ore della giornata, affinchè non ci sia disagio per gli studenti, i residenti e chi obbligatoriamente deve recarsi in città; occorre, inoltre, potenziare il numero degli educatori per attivare percorsi di studio della lingua e del territorio per facilitare l’apprendimento della cultura e usi locali ed evitare inutili attriti e diffidenze reciproche".