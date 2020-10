Focolaio in casa di riposo ad Aurisina: 18 positivi a Pineta del Carso

E' focolaio alla residenza Pineta del Carso di Duino Aurisina. Dopo il contagio di una persona registrato all'interno della struttura nella mattinata di oggi 17 ottobre, i tamponi successivi avrebbero dato esito positivo per altri 18 ospiti. La persona risultata positiva questa mattina è stata trasportata alla Rsa San Giusto a Trieste mentre per quanto riguarda le informazioni relative alle persone presenti all'interno della struttura sul Carso, al momento regnerebbe il massimo riserbo sia da parte dei vertici della Rsa che dall'Azienda Sanitaria. Già da domani tutti gli ospiti e il personale operante dovrebbero essere sottoposti a tampone per valutare la diffusione del contagio.

