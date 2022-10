Le immagini del suo futuro in piazza Unità, il porto vecchio si mette in mostra

E’ stato inaugurato oggi sabato 1 ottobre, in Piazza dell’Unità d’Italia, lo stand del Comune di Trieste allestito all’interno del Villaggio Barcolana. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, il vicesindaco Serena Tonel e gli assessori comunali alle Politiche del Patrimonio Immobiliare, Elisa Lodi, alle Politiche Finanziarie, Everest Bertoli e all’Innovazione tecnologica e transizione digitale, Michele Lobianco introdotti dal direttore del Dipartimento innovazione e servizi al cittadino, Lorenzo Bandelli.

All’interno dello stand istituzionale sarà possibile conoscere i dettagli del progetto “Porto Vivo” che prevede l’utilizzo di supporti digitali e l’avvio di specifiche iniziative per illustrare ai cittadini le attività che verranno realizzate in Porto Vecchio. Sono presenti speciali Oculus per il tour virtuale e un monitor touch da cui navigare, assistiti da alcune hostess, un monitor a parete da cui ammirare tutti i video realizzati nell'ambito del progetto “Porto Vivo” e un mega schermo alle spalle dell'area talk, dove saranno proiettati vari video su Trieste. Sarà possibile inoltre iscriversi alle visite guidate in Porto Vecchio e trovare cartoline sul progetto Porto Vivo e materiale relativo alle altre iniziative del Comune di Trieste, tra cui il nuovo servizio di prenotazione online della carta d’identità elettronica.

“Trieste, con il Progetto Porto Vivo e questo Parco Urbano – ha esordito il Sindaco, Roberto Dipiazza – ha una grande opportunità: quella offerta dai 65 ettari del Portovecchio. Una grande opportunità per Trieste. Abbiamo grandi architetti, grandi idee, grandi progetti e tante risorse per urbanizzare un’area che appariva completamente deserta. Con Maria Teresa, Trieste è passata da 40mila e 270mila abitanti e sono convinto che questo investimento farà crescere di nuovo la nostra città”. “Attraverso l’iniziativa Porto Vivo - ha affermato l’assessore Elisa Lodi – possiamo portare a conoscenza dei concittadini e non solo che all’interno del Porto Vecchio non ci sono solo idee, ma progettazioni e appalti già in corso”.

Lo stand, allestito fino al 9 ottobre, sarà il luogo dove l'amministrazione comunale presenterà anche altre iniziative e organizzerà conferenze stampa nel periodo della Barcolana.