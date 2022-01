Positivo al Covid il sindaco di Gorizia Ziberna

Ho sempre parlato con trasparenza e a cuore aperto sulla pandemia che ha colpito il mondo e voglio farlo anche ora che sono coinvolto in prima persona. Ieri pomeriggio ho avuto l'esito del tampone fatto precauzionalmente al mattino ed è risultato positivo così come quello di mia moglie". Lo ha annunciato il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, sulla sua pagina Facebook.

"Avevo accusato sintomi lievi sabato scorso - spiega nel post - ma mi ero subito ripreso al punto da pensare si trattasse di una leggera forma di influenza invernale. Considerando il momento, però, ho voluto fare precauzionalmente il tampone che, come detto, è risultato positivo". "A titolo cautelativo - continua -da sabato scorso mi ero già posto in autoisolamento evitando contatti con altre persone. Sto benissimo, tanto da non aver mai interrotto il lavoro che svolgo con continue videoconferenze. Voglio essere subito molto chiaro e diretto: se si sta risolvendo in questi termini è solo grazie alle tre vaccinazioni cui mi sono sottoposto e non voglio pensare a cosa sarebbe potuto succedere se non le avessi fatte. Come ho detto più volte il vaccino funziona un pò come un giubbotto anti proiettile: non ti impedisce di essere colpito ma se lo sei ti salva la vita".

"Per questo oggi ancora di più il mio appello rimane quello di vaccinarsi perché è l'unico modo per non subire ospedalizzazioni o terapie intensive, ma anche occupare il tempo di personale medico ed infermieristico e tutti i posti sottratti a chi sta attendendo da tempo interventi chirurgici, diagnostiche, attività ambulatoriali, ecc. Un grazie al sistema sanitario regionale nel suo insieme perché tutto si è svolto con grande celerità" ha concluso.